A Gazdaságfejlesztési Minisztérium idén 3,5 milliárd forintot biztosít a Nyári diákmunka programra. Ebből Csongrád-Csanád vármegyének 157,5 millió forint jut, vagyis legalább 1200 fiatal számára tudnak a vakáció idejére pénzkereseti lehetőséget biztosítani. Róth Márton főispán a témában tartott szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, a program célja, hogy csökkenjen a fiatalkori inaktivitás, illetve korai munkatapasztalatot biztosítsanak a 16-25 év közötti diákoknak, akik ennek köszönhetően jövedelemre is szert tudnak tenni.

Ugyanakkor a program segíti a munkáltatókat is a nyári szabadságolások idején jelentkező esetleges munkaerőhiány csökkentésében

– tette hozzá.

A programban önkormányzati intézményekben, illetve a mezőgazdaságban, valamint a turizmus-vendéglátás ágazatokban tudnak állásokat kínálni a fiataloknak. Önkormányzatoknál napi 6, a magánszektorban napi 8 órát dolgozhatnak, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében havi 164 ezer, szakképzettséget igénylő munkakör esetében 223 ezer 300 forintért. A diákok ezt az összeget adómentességük miatt teljes egészében megkapják. Róth Márton kiemelte, a programból az önkormányzatok számára a diákmunkások bérének 100 százalékát biztosítja a kormányhivatal, a többi esetben az összeg 75 százalékát.

A Szent-Györgyi Albert Agóra évek óta együttműködik a kormányhivatallal, az intézmény is fogad diákmunkásokat. Főleg a táborok megvalósításában számítanak rájuk.

Általában az 50 órás közösségi szolgálat után léptetjük át a fiatalokat a következő évben diákmunkára

– mondta el Orbán Hédi igazgató. Hozzátette, idén 54 álláshelyet hirdettek meg, de ennél mindig több az érdeklődő, hiszen amellett, hogy érdekes és változatos feladatokkal bízzák meg a fiatalokat, az időjárás viszontagságainak is jóval kevésbé vannak kitéve, mint az átlagos nyári munkák során.

Az idei program július elsejével indul. Aki szeretne ilyen típusú nyári munkát vállalni, a járási hivatal foglalkoztatási osztályát kell felkeresnie, és diákigazolvánnyal regisztrálnia. Iratrendezés, katalogizálás, kertrendezés, vagy akár idősgondozás is szerepel az önkormányzati munkák között, amelyeket akár pár hétre is el lehet vállalni, de akinek van rá lehetősége, két hónapon keresztül is dolgozhat a hivatalokon kívül többek között bölcsődékben, óvodákban, könyvtárban vagy a családsegítő központban.