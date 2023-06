Négy önkormányzati cégből három is igen eredményesen, több millió forintos nyereséggel zárta a 2022-es évet. Erről Molnár Áron polgármester beszélt, miután a képviselő-testület rendkívüli ülésen elfogadta a cégek mérlegbeszámolóját. Kiemelte, órási dolog, hogy a koronavírus után és egy energiaválság ideje alatt három cégük is abszolút eredményes. A település közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, 2-3 évvel ezelőtt elkezdték átstrukturálni az önkormányzati társaságokat úgy, hogy azok hatékonyabban és olcsóbban, profitorientált módon működjenek. Tehát egy fenntarthatóbb működési formát kezdtek el kialakítani.

A polgármester először az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. kapcsán osztott meg adatokat. Elmondta, a tavalyelőtti mérleghez képest jobb éve volt 2022-ben a cégnek, hiszen a korábbi mintegy 7 millió forintos veszteséget csaknem 2 millió forintra tudták csökkenteni. Megjegyezte, az energiaárak drasztikus elszabadulása mellett ez az eredmény kimondottan jó, persze a cél az, hogy legalább nullszaldósan működjön az AKTV. Egyébként különböző akciókkal igyekeznek új előfizetőket bevonzani, valamint az elpártoltakat visszacsábítani. Molnár Áron szerint azért is érdemes ezt a szolgáltatót választani, mert a helyben elérhető cégek közül ez az, amelyik a leggyorsabb reakciót adja hiba esetén.

A beszámoló szerint Gyeviép Nkft. 16 millió forint plusszal tudta zárni 2022-t. Ez azért is jó eredmény, mert egy évvel korábban 7 millió forint mínusszal zártak. Molnár Áron úgy véli, az átstrukturálások és a bérbeadások meghozták a várt eredményt. De a polgármester szerint jó döntést hoztak 5 évvel ezelőtt annak kapcsán is, hogy céggé – Gyevikult Nkft.-vé – alakították át a faluházat, hiszen így jóval kevesebb összegből tud működni az intézmény, a tavalyi évet pedig több mint 5 millió forint nyereséggel zárták.

Szintén pozitív eredményt hozott az is, hogy számos más településsel ellentéten Algyőn semmit sem zártak be télen, így a Borbála Fürdő is működni tudott. Ennek köszönhetően az azt, valamint a Levendula Hotelt üzemeltető Gyevitur Nkft. mintegy 6 millió forint nyereséget termelt.