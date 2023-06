A frissítés miatt átmenetileg szünetelni fog a társaság valamennyi publikus oldala, így többek között a www.kozut.hu oldalon keresztül elérhető e-ügyfélszolgálati felület, a www.uvreoffice.kozut.hu, melyen útvonalengedélyek kérhetőek és a társaság Úttörténeti Múzeumának weboldala, a www.muzeum.kozut.hu is. További fontos információ, hogy a közútkezelő munkavállalói ezalatt e-maileket sem tudnak fogadni, azokat csak a rendszerek újraindítása után érik majd el. Aktuális forgalmi információkkal kapcsolatban ugyanakkor ebben az időszakban is elérhetőek lesznek az Útinform diszpécserei telefonon a +36-1-336-2400 telefonszámon és a vármegyei diszpécser szolgálatok is, melyek telefonos elérhetőségei a társaság weboldalán, ezen a linken érhetőek el.

Június 13-a, kedd éjszakától 14-e, szerda reggelig újabb karbantartási munkák keretében a társaság gyorsforgalmi utak felett található változtatható jelzésképű táblái állnak le átmenetileg, nemcsak a Magyar Közút, hanem a tavaly szeptember óta a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésében lévő autópálya szakaszokon is. Ezalatt a táblákon nem jeleníthető meg aktuális útinformáció, csak általános tájékoztatás.

A rendszerfrissítések ideje alatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az érdeklődők és a közlekedők türelmét és megértését kéri.