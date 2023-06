Csongrád-Csanád vármegyében 276 ezer 394 hektárra érkezett be egységes kérelem, ami 12 531 gazdálkodót jelent. Ez a szám nagyságrendileg körülbelül ugyanannyi, mint az elmúlt évben. 2022-ben vármegyénkben 12 301-en nyújtották be az egységes kérelmet és 2023. június 12-ig 34 milliárd 49 millió 223 ezer 965 forint támogatást fizettek ki számukra. Idén az egységes kérelmet benyújtók 77,45 százaléka, összesen 9705-en éltek a falugazdászok nyújtotta segítséggel, vagyis nálunk ez az arány jóval magasabb, mint az országos átlag, sőt, a vármegyék közül a legmagasabb. Nagyon büszke vagyok a falugazdász kollégáimra. Április óta hatalmas munkát végeztek az egyéb, napi teendőik mellett. Ez azt is jelenti, hogy a gazdák Csongrád-Csanád vármegyében bíznak legjobban a falugazdászokban, bátran a kezükbe merik tenni a mezőgazdasági területeik, illetve a támogatásuk teljes sorsát