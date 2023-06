Sok más mellett volt közelharc- és fegyveres alaki bemutató, paintball- és légpuskalövészet, játékos aknakeresés, haditechnikai és fegyverzeti bemutató is. Az eseményen a látogatók megismerkedhettek a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium életével, mindennapjaival, képzésével is. A felsorakoztatott gépjárművek között pedig ott parkolt a Lynx is, hiszen a haderőfejlesztési programban a vásárhelyi dandár is részt vesz a legmodernebb lánctalpas gyalogsági harcjármű fejlesztésében. És ez egy újabb kihívás és mérföldkő a katonai szervezet életében.