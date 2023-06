Új eszközök beszerzéséhez, a méhbetegségek és a kártevők elleni védekezéshez, az ágazati tudásátadáshoz, valamint a mézmarketing területén nyújthat segítséget az Agrárminisztérium támogatása. Nagy István agrárminiszter kiemelte, a finanszírozás az idei évtől már az Európai Bizottság által elfogadott Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv részeként érhető el, forrásának 50 százalékát továbbra is a magyar kormány biztosítja.

A fenntartható jövőért dolgoznak

Az idén végrehajtott, támogatható tevékenységek utáni kifizetési kérelmeknél fontos figyelni a határidőkre. Azoknak például, akik a méhészeti tevékenység folytatásához és a vándoroltatáshoz szükséges új eszközökhöz kérnek támogatást, a dokumentumokat a számla teljesítési dátumát követő hónap utolsó napjáig kell továbbítani. A kérelmeket kizárólag elektronikusan fogadják; ehhez segítséget nyújtanak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai és az OMME méhészeti szak­tanácsadói.

A tárcavezető emlékeztetett, a méhészet kicsi szelete a mezőgazdaságnak, de kulc­s­szerepe van, beporzás nélkül ugyanis nincs fenntartható jövő. Az agrártárca, ahogy az eddigiekben, úgy továbbra is kiemelt figyelmet fordít a méhészetre.

Veszélyes környezet

Szükségük is lehet a méhészeknek a segítségre. Mint azt Hegedűs Gábor vásárhelyi méhész a közelmúltban lapunknak nyilatkozta, idén a dél-alföldi méhészek lényegében a napraforgóban bíznak, miután a változékony, csapadékos, hol hideg, hol hirtelen meleg időjárás miatt akácból és repcéből negyedannyi méz került a hordókba a tavalyihoz viszonyítva. Idén a dél-alföldi méhészek lényegében a napraforgóban bíznak.

Már a tavaly őszi időjárás is nehezítette a méhészek életét: az elhúzódó meleg időben a méhcsaládok lényegében nem pihentek. Emiatt pedig jóval fogékonyabbak a betegségekre. De ugyanilyen veszély az is, amikor nagy szárazság miatt az őszi virágporok rossz minőségűek, a telelő méhállomány gyenge minőségű táplálékhoz jut, erőtlenebben indulnak neki a hideg hónapoknak. Ahogy Németh Attila szintén vásárhelyi méhész fogalmazott, a vegyszeres mezőgazdasági termelés ugyancsak veszélyforrás, a kiszámíthatatlanul változó környezeti viszonyok is pusztítják az állományt. Évről évre gyengébb a mezőgazdasági növényeken végzett méztermelés átlaga, részben a növények vegyszeres kezelése miatt.

A származási jelölés

Eközben magyar javaslatra uniós szinten szigorodhat végre a mézkeverékek származásának jelölése. Így kötelezően feltüntetnék a magyarhoz kevert külföldi méz arányát, így a vásárlók könnyen felismerhetik a silányabb minőségű, túlnyomórészt nem magyar mézet tartalmazó keverékeket. Jelenleg elegendő azt megjelölni, hogy uniós és/vagy harmadik országi eredetű mézek alkotják a terméket. Az Európai Bizottság már tavaly is a szabályozás felülvizsgálatát ígérte, magyar kezdeményezésre. Most újra terítékre került a téma. Az Agrár­minisztérium napokban kiadott közleményében az áll: az Európai Bizottság nemrégiben bemutatta javaslatait, amelyeket most a tagállami kormányok szakértői, valamint az Európai Parlament képviselői vitatnak meg.