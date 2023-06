A Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 2019 óta, szinte rendszeresen megméretteti magát a különböző robotika versenyeken. A robotika szakkör összefogója Özvegy Judit tanárnő, akinek köszönhetően a játékos alapokra épült, csoportos foglalkozás mára kinőtte magát.

Áprilisban megnyertük a Magyar Ifjúsági Robot Kupát és ezzel kvalifikálták magukat a European RoboCup Junior versenyre, melynek Horvátország adott otthont. A csapatot, melynek Ritmikus Byte-ok a neve, másodikos és harmadikos diákok alkották, és ők a 10 éves kor alattiaknak indított robotszínház kategóriában mérettették meg magukat

– kezdte Özvegy Judit, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanárnője.

Ismertette: a versenyen egy színházi produkciót kellett illusztrálni, amit ők táncoló és zenélő padlórobotokkal, illetve LEGO-ból összerakott és beprogramozott robotokkal kiviteleztek. A padlórobotok közül néhányat a Somogyi Könyvtár adott kölcsön az iskolásoknak, a tanárnő közbenjárásával. A tér, amit meg kellett tölteniük a produkcióval, meglehetősen nagy volt. Így amellett, hogy a robotok közül egyik hangszeren játszott, mégpedig xilofonozott, a többi a megadott ritmusra táncolt, ehhez az előadás végén a csapat tagjai is csatlakoztak. A háttérben egy videó ment, ami különböző fény és hangeffektusokkal tette színesebbé az előadást. Emellett ügyeltek arra is, hogy a színpadi díszlet, és a bemutatkozó videó is különleges legyen.

A szakmai zsűri szempontjai között szerepelt, hogy ezek a robotok programról indíthatók legyenek, tehát ne kelljen hozzájuk érni, önállóan mozogjanak, ne kelljen nekik segíteni, kommunikáljanak egymással, vagyis minél többféle programozási nyelvet mutassanak be. Összesen 11 robotot vittünk a versenyre, mindegyik kinézete és működése a kezünk munkáját dicséri

– mesélte a felkészítő.

A gyerekeknek angolul kellett bemutatniuk robotjaikat, illetve saját magukat is és mivel másodikosokról, illetve harmadikosokról van szó, ehhez komoly felkészülésre volt szükség.

Ezek a gyerekek már algoritmikus gondolkodással rendelkeznek, vagyis a gyerekeknek való programnyelveket gyorsan megjegyzik, tudják variálni és össze tudnak állítani az alapján egy programot. Ez persze a szakkörön tanultaknak köszönhető, az angol nyelven való kommunikálásra viszont sokat és jól fel kellett készülni. Ebben Takács Judit, angol szakos kolléganő volt a segítségünkre

– osztotta meg Özvegy Judit.

A csapat tagjai nem egy osztályba járnak, így már összehangolásuk is egyfajta kihívást jelentett. A felkészülés már ősszel megkezdődött a Magyar Ifjúsági Robot Kupára, ahol egy hasonló produkciót mutattak be, mint a European RoboCup Junior versenyen.

A csapat tagjai: Nagy Iringó Villő, Molnár-Eiserle Mirella Kira, Soós Izabella Nóra, Takács Angelika Júlia és Sándor Bence voltak. A gyerekek egy-egy oklevelet és érmet kaptak, valamint egy plakettel is gazdagabbak lettek. Nagy Iringó Villő emellett egy különdíjat is átvehetett, mint a legjobb táncos.

A csapat következő állomása a World Robot Olympiad, ahová új előadást visznek, a téma ugyanis a szárazföldi és vízi szállítás. Az eseményre június végén kerül sor, Győrben.

A versenyeken való részvételt a Szegedi Tudományegyetem vezetése támogatta.

Olvasható az SZTE oldalán.

https://u-szeged.hu/sztehirek/2023-junius/szte-gyakorlo-robotika-verseny-?fbclid=IwAR1bEeWbiz50_e3vDWuTOmhKVfrLjqqKDpb45m-IBU1CHharaJygA8o7Qak