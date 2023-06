A szentesi harcsák iránt akkor esett vissza a kereslet, amikor a piacon megjelent a laoszi és vietnámi import. A jóval kisebb bekerülési költséggel nevelt ázsiai halakkal nem tudtak versenyezni. – Az éghajlati különbségek miatt nem kell fűteni rájuk és ipari melléktermékkel etetik azokat, így gyakorlatilag nincs költségük. Ezzel szemben nekünk fűteni kell, takarmányozzuk a harcsákat – ezek költségei pedig jelentősen megnőttek. Emellett nekünk komoly előírásoknak is meg kell felelnünk, szemben a bizonytalan eredetű és minőségű laoszi, vietnámi import harcsákkal. A nálunk nevelt harcsák nyomonkövethetőek és ellenőrizhetőek, a nevelés során pedig nem gyógyszerezzük a halakat, amik emellett szálkamentesek is – magyarázta Bakó Dániel.

Ahhoz, hogy az általuk is megtermelt hal az asztalra kerüljön, most nagycsaládos szervezetek vezetőinél, élelmezési szakembereknél és a kormánynál is lobbiznak.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a cég szegvári és szentesi telephelyeinek bejárásán megerősítette, Magyarország kormánya elkötelezett a hazai vállalkozások támogatása mellett. – A kormányzatnak kiemelten fontos, hogy meg tudjanak maradni a magyar munkahelyek. Támogatjuk a magyar családokat és a nyugdíjasokat, de fontos, hogy a magyar cégeket is támogatni tudjuk, mert ők azok, akik a magyar embereknek munkát adnak – hangsúlyozta a kormányszóvivő.

Gémes László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Közgyűlés elnöke is amellett foglalt állást, hogy a közétkeztetésben a magyar termelőket kellene előnyben részesíteni. Mint elmondta, fontos, hogy egészséges, biztonságos magyar étel kerüljön az asztalra.