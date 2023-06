A régi festményeket levettük, terem fala világos tónusú bézs színű lett, akárcsak a padlóburkoló. Gipszkarton álmennyezetet is építettünk. A LED lámpák két, összefonódó gyűrűt mintáznak. A régi, kicsit öblösebb fotelekből csak 40 fért a terembe. Ezek helyett most székeket tettünk be, így 60 ülőhelyessé vált a házasságkötő termünk. A régi ajtókat is lecseréltük, méghozzá üveg tolóajtóra. Magam is tapasztaltam, hogy a házasságkötő termünk befogadóképessége néha kicsinek bizonyult, voltak, akik be sem fértek a terembe. Ők kívül rekedtek, de az ajtó pont kitakarta az ifjú párt. Azzal, hogy üvegfelületre váltottunk, kívülről is lehet látni mindent, ha nyitva van az ajtó, ha nincs