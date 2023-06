Januárban kezdődtek az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet templom tetőszerkezetének felújítási munkálatai. Az aktuális állapotról Valkony Károly építészmérnök, műszaki ellenőr csütörtökön tájékoztatta a híveket. Elmondta, 2019-ben készült el a szakértői vélemény a tetőszerkezetről, amelyből kiderült, hogy a több mint 110 éve épített templom padlásterének gerendáit fabetegségek, gombák, baktériumok és rovarok is károsították. Az erőjátékkal is gondok voltak, továbbá a beázások és az át nem szellőzés is komoly károkat okozott. A szakvélemény után 2020-ban készült el a terv. Ezután a szükséges anyagi háttér előteremtésén fáradozott a plébános, Thorday Attila. Pályázati támogatásból, az egyházközség egy örökségként szerzett ingatlanának értékesítésével, valamint a hívek adományaiból végül sikerült összeszedni a szükséges pénzt.