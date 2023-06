Egy perces néma főhajtással kezdődött a képviselő-testület ülése Csongrádon a napokban elhunyt Gulyás Ferenc és Ungerbauer György borászok tiszteletére.

Az ülés során többek között tárgyalták az idei költségvetés 2. negyedéves előirányzat-módosítását, a Művelődési Központ udvarának felújítását és a város egyik szociális bérlakásának sorsát is.

Elhangzott, a költségvetésből kátyúzásra 15 millió forintot fordítanak, emellett a város óvodáiba 17 klímát is telepítenek 3,2 millió forint értékben, valamint György víz megfelelő vízszintjének biztosításához egy szivattyút is vásárol az önkormányzat 1,4 millió forintért.

A képviselők döntöttek a Művelődési Központ és Városi Galéria belső udvari részének és épületeinek felújításáról is, erre egy határon átnyúló pályázat ad lehetőséget.

A város egyik, Petneházi utcai szociális bérlakásának sorsa is eldőlt: a két szobás ingatlan olyan rossz műszaki állapotba került, hogy az önkormányzat inkább az elbontása mellett döntött. Bedő Tamás, Csongrád polgármestere rámutatott, miután jóhiszeműen kiadták a házat, azt teljesen szétlopva, használhatatlanul kapták vissza, ráadásul az előző lakók az utcabeliek életét is pokollá tették. Laczkó Zsolt képviselő a lépést jó, radikális döntésként értékelte, megjegyezve, hogy a független polgármester akár csatlakozhatna a Mi Hazánk Mozgalomba is. Bár Nagypál Sándor amellett érvelt, hogy inkább újítsák fel, majd adják el az ingatlant, ezt végül egy képviselő sem támogatta, így az ingatlant kivonják a szociális bérlakásállományból és a közeljövőben elbontatja az önkormányzat.