Szerinte igencsak megdrágult az élet déli szomszédunknál, mert az élelmiszerek, egyéb termékek, szolgáltatások esetében többet kell fizetnünk, mint idehaza. Még a tengerparttól távol eső bosnyák határ mellett fekvő álmos kisváros, Korenica Konzumjában is a magyarnál horrorisztikusabb árakat talált. A kommersz horvát sörök, mint az Ozujsko vagy a Karlovacko is 1,5 eurónál, azaz 550 forintnál kezdődtek, az egyébként kiváló minőségű 100 grammos PIK felvágott pedig 3 euróba, 1100 forintba került, ami meg a hazai árviszonyok között is durvának számít.

De a krk-i Lidl-ben sem érezte olcsóságot, a Magyarországon éppen akciós 749 forintos Gouda sajtért 980 forintnyi eurót kértek el, a krumpliért majd 500 forintot kilónként, vagy például a császárzsemléért meg 70 forintot, ami pontosan ugyanannyi, mint a hazai Lidl-ben.

Ezek alapján tehát egy kisebb bevásárlásnál könnyen összejöhet a 15-20 ezer forintos számla, ami a magyar fogyasztóknak egyáltalán nem ismeretlen.

Az éttermi árakról is beszámolt, amelyek két fő esetén jócskán 20 ezer forint fölé rúghatnak egy-egy desszerttel. Nagy átlagban az egyes ételek ára, mint a cevap vagy a pljeskavica 11-12 eurónál, kb. 4500 forintnál kezdődnek, a halas ételek persze ettől jóval drágábbak, egészen 35-40 euróig is felugorhatnak, ami aztán a végösszeget is igazán felnyomhatja.

Az üzemanyagárak jóval megfizethetőbbek, hiszen egy liter benzin néhány kúton az 500 forintot is alig súrolja, szemben az itthoni 570-580 forintos átlagárral. Horvátországban nem olcsó az autópályadíj, de megér minden centet. Split oda-vissza például 20 ezer forint plusz költséget jelent.

Olvasható a Travelo oldalán.

https://www.travelo.hu/tavol/20230617-horvatorszag-elelmiszerarak-brutalis-dragulas-nyaralas.html