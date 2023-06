Ingyenes lakossági izzócsereprogramot indított el hétfőn Szegeden a CYEB Energiamegoldások Kft. és a szegedi önkormányzat. Ezt sajtótájékoztatón jelentette be Meixner István, a CYEB kiemelt ügyfélkapcsolatok igazgatója és Kovács Tamás gazdasági alpolgármester. A program lényege, hogy a szegedi háztartások nagy fogyasztású, korszerűtlen villanyégőit modern, LED-izzókra cserélik, teljesen ingyenesen. Meixner István elmondta, hogy már 300 településen bonyolították le sikeresen a programot. Az eddigiekből kiderült, hogy háztartásonként átlagosan 13 izzót igényeltek. Ezeknek egyébként 9 év az élettartama, és a cég két év garanciát is vállal rájuk. Ha boltban kellene megvenni, akkor egy hasonló égőért 1900 forintot kellene fizetni. A cégvezető hozzátette, hogy a kiosztott égőknek nincs limitje, amennyit a szegediek igényelnek, annyit osztanak szét. Kiderült az is, hogy az olcsóbb villanyszámlákon túl egyéb haszna is van a cserének. Pécsen, ahol már végeztek, csak emiatt 600 tonna szén-dioxiddal kerül kevesebb a levegőbe.

Komoly spórolást jelenthetnek a korszerű LED-izzók. Fotó: Gémes Sándor

Kovács Tamás pedig a megvalósítás részleteiről beszélt. Elmondta, hogy regisztrálni július 15-éig lehet, egy nyomtatvány kitöltésével, amelyet a város honlapjáról lehet letölteni. Aki pedig ezt otthonról nem tudja megtenni, a Somogyi-könyvárban és a fiókkönyvtárakban kérhet segítséget. A személyes adatokat, a lakcímet, és egy áramszámlát kell csatolni mindössze. Az izzókat október 1-je és 22-e között lehet majd átvenni. A költségeket az energiacég állja.