A makói önkormányzat – emlékezetes – az intézmények átmeneti bezárása mellett jó néhány beruházást függesztett fel tavaly ősszel, amikor az energiaválság takarékosságra kényszerítette a helyhatóságokat. Azóta viszont az intézmények kinyitottak, az elhalasztott fejlesztések is újraindultak – egy kivétellel. Ez az Ardics utcai hajléktalanszálló tervezett megújítása volt. Mint a Délmagyarország is megírta, a város határában lévő éjjeli melegedő mostanra olyan rossz állapotba került, hogy már nem érdemes felújítani. Ez nem csoda, hiszen az épület valamikor egy építkezéshez tartozott, ideiglenes céllal emelték, és ugyan időről időre végeztek rajta kisebb-nagyobb karbantartásokat, pozdorjafalai már nem szigetelnek, emiatt nehezen fűthető.

A helyzet megoldására több elképzelés is született. Ezek egyike szerint két egymást követő évben 40-40 millióból, saját erőből végezné el az önkormányzat a munkát. Konkrétan arról volt szó, hogy a Lonovics sugárúton az ideiglenes gyógyszertárnak otthont adott konténert és a még később mellé vásárolt továbbit alakítják át és helyezik el az Ardics utcán. Az eredeti elképzelések szerint mindez tavaly indult volna el, azonban az üresen maradt patikakonténer még most is a Lonovics sugárúton van – ezért érdeklődtünk, mi lesz a beruházás sorsa.

A makói önkormányzat továbbra is elkötelezett a hajléktalanszálló felújítása, ezáltal a városban élő hajléktalanok életkörülményeinek javítása ügyében

– hangsúlyozza a lapunknak küldött tájékoztató. Azt is megemlítve azonban, hogy az energiaárak drasztikus megnövekedésének időszakában a képviselő-testület azt a döntést volt kénytelen meghozni, hogy a város biztonságos működtetése érdekében költségvetését módosítja, és a nem kötelezően nyújtandó támogatások, illetve egyes fejlesztések, beruházások keretösszegét átcsoportosítja, azok ideiglenes felfüggesztése mellett.

Az új hajléktalanszálló tervezése közben megtörtént.

Ha az energiaárak újabb drasztikus emelkedését nem tapasztaljuk, a költségvetés stabilitásának és a város biztonságos működésének fenntartása mellett a 2024-esköltségvetésbe betervezzük a beruházást

– szól a tájékoztató levél.