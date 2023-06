– A cél az, hogy büszkék lehessünk a fürdőre, amelyben lesz gyógyvizes medence, hidegvizes úszómedence, szauna, jakuzzi, élménypark is, és legalább olyan színvonalú lesz, mint a mórahalmi fürdő, ha nem még annál is jobb – jelentette ki magabiztosan a palicsi aquapark kivitelezésének megkezdése előtt 2018 nyarán Bogdan Laban, Szabadka akkori polgármestere.

Négy és fél éve kezdődött az aquapark építése, amire közel 8 millió eurót költöttek és aminek július 31-ig kell elkészülnie. Az utolsó simításokat végzik az épületen és környékén, az építkezés hamarosan befejeződik. Júliusban a próbaüzem zajlik vendégek nélkül. Az üzemeltetőt még keresik. Palics mindössze 23 kilométerre található a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőnek otthont adó Mórahalomtól.

Ha nem lenne határ a két ország között, körülbelül fél óra lenne az út.

– Mórahalom városa mindig is fontosnak tartotta a határon átnyúló együttműködést, most is több ilyen projektünk van. Együttműködő partnerként tekintünk a palicsi aquaparkra. Mi mást kínálunk szolgáltatási körben és elérhetőségben is, hiszen a mórahalmi fürdő négyévszakos, ezért semmiképpen sem tekintünk konkurenciaként Palicsra – mondta Berta Zsolt, a fürdő marketing-igazgatója. Farkas Gábor fürdővezető ezt megerősítve hozzátette, szerinte a palicsi intézmény más igényt elégít ki, wellnessben például kevésbé lesznek erősek.

Az optimista nyilatkozatok ellenére a mórahalmi fürdőnek azért jelenthet kukoricát az új létesítmény, mert vendégeinek jelentős része Szerbiából érkezik és közülük legtöbben a határátkelésre panaszkodnak. Egy szabadkai pár így foglalta össze: ha valaki utazik egy órát egy szerbiai településről Mórahalomra a fürdőbe, majd háromszor annyit vár a határon, lehet, hogy meggondolja, átjöjjön, vagy álljon meg inkább Palicson.