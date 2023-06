Előnyösebb, ha a diákok önszántukból jelentkeznek nyári munkára, mintsem szüleik unszolására a munkaadók szerint. Ha a fiatalok is érdekeltek a pénzkeresetben, motiváltabbak, szívesebben végzik el a kiszabott feladatot és kevésbé válogatósak. Idén a tavalyihoz hasonlóan szintén meghirdették a kormányzati támogatású nyári diákmunka programot, arra számítanak, hogy az irodai és asszisztensi munka a legkapósabb.

Szülői felügyelet nélkül

A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ idén összesen 16 diákot foglalkoztatna júliusban és augusztusban. Zömében a tematikus nyári turnusaiban, például a csodakamra-, illetve mesetáborban dolgoznak a vezetők mellett. Ott különösen fontos a jó kommunikációs-, illetve kapcsolatteremtő készség. De vállalhatnak feladatot a múzeumban teremőrként, a régész, restaurátor, illetve szakkönyvtáros munkatársak mellett. Mint azt Nagyné Kőrösi Ágnes bér- és munkaügyi előadó lapunknak elmondta: jellemző a túljelentkezés, sokan már a következő évre jelzik szándékukat. Arra külön ügyel az intézmény, hogy minél többeknek adjon lehetőséget, így legfeljebb két szezonra várják vissza a fiatalokat. A kép vegyes, tavalyhoz képest talán jellemzőbb, hogy a diákok maguk intézték a jelentkezést. Ami Nagyné Kőrösi Ágnes szerint előnyös is. A korosztály vegyes, főleg 16 és 22 év közöttiek. Nagykorúságig csakis szülői engedéllyel foglalkoztathatók.

Kapós a modern kertészet

A szentesi székhelyű Árpád-Agrár Zrt. közösségi oldalán még május második felében hirdette meg a diákoknak szánt nyári álláslehetőséget. Mint azt lapunknak Radicsné Baranyi Krisztina, HR vezető elmondta: olyan sokan jelentkeztek, hogy mostanra betelt a létszám. Lesznek, akik most először dolgoznak a kertészetben, mások már korábban is vállaltak munkát náluk. A vállalat munkatársa szerint a diákoknak fontos a modern munkakörnyezet. A bérezés a felnőttek óradíjának megfelelő; 15 éves kortól szülői hozzájárulás a nyári foglalkoztatás feltétele. Néhány csak két hetet vállalnak, mások egészen augusztus végéig dolgoznak. A tapasztalatok szerint a fiatalok általában szorgalmasak, bár mindig akad egy-két kivétel, aki nem tud beilleszkedni, inkább a telefonjával bíbelődik. Azt Radicsné Baranyi Krisztina is úgy látja: a 17 év felettiek zömében már önállóak a munkakeresésben, amit ugyancsak fontosnak tart.

Vár a református egyházközség

Július-augusztusban idén is lesz lehetőség diákmunkára jelentkezni a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség szervezésében. Várják 16 éves kortól a tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok jelentkezését. A fiatalok a könyvtári feldolgozásban segíthetnek. Érdeklődni, jelentkezni lehet a Zrínyi utca 5. szám alatt, illetve a 06 62 241 817-es telefonszámon.

A mindszenti önkormányzat pedig a tiszai szabadstrandon ajánl munkát szintén a nyár második és harmadik hónapjaira nappali tagozatos tanulóknak; információs tevékenységre és parkolási díj beszedésére. A díjazás a jelenleg érvényben lévő minimálbér hat órára megállapított időarányos része. Jelentkezni lehet személyesen a mindszenti polgármesteri hivatalban Gyapjasné Molnár Anikó munkaügyi ügyintézőnél, illetve telefonon a 06 62 527 022-es telefonszámon.

