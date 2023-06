Felvettük a MÁV Csongrád-Csanád vármegyei igazgatóságával a kapcsolatot a megoldás érdekében. Hamarosan személyesen is kijönnek. Már egyfajta megoldási javaslattal is előálltak, amit ha kell, önkormányzatunk anyagilag is támogat, hiszen jól megfontolt érdekünk, hogy többet abban a vasúti átjáróban ne forduljon elő baleset