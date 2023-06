SzegedNégy óvoda megszüntetéséről, két épületnek pedig még az eladásáról is szavaznak pénteken a szegedi képviselők a közgyűlésen. Februárban derült ki a városvezetés azon szándéka, hogy bezárnának intézménye­ket. Elsőre ez indokolatlan lépésnek tűnhet, hiszen a be­­iratkozások után kiderült: a következő nevelési évben is hasonló számú gyerek jár majd óvodába, mint tavaly. Az előterjesztésben azonban az szerepel, hogy a város területein bekövetkező demográfiai változásokat és népességmozgást is tükrözve egyes óvodákban létszámcsökkenés, más óvodákban magasabb létszám tapasztalható. A négy, bezárásra ítélt óvodában túl sok az üres hely, van, ahol a kihasználtság csak 50 százalékos, ezeket így nem lehet észszerűen működtetni.

Négy óvoda hiányzik az alapító okiratból

A közgyűlés pénteken az alsóvárosi Bem utcai, a móravárosi Szél utcai, a tarjáni Sás utcai és a tápéi Honfoglalás utcai ovik bezárásáról dönthet, ezek ugyanis már nem szerepelnek az alapító okirat módosításában, amely felsorolja az Óvodák Igazgatósága feladatellátási helyeit.

Mindezek mellett 26 óvodában a 25 fős maximális cso­­portlétszám túllépését is lehetővé tennék, illetve az előterjesztésben az is szerepel, hogy a Gyertyámos utcai óvodában plusz egy csoporttal indul a nevelési év. A Katona József utcai, a Mars téri, a Tisza-parti, valamint a Tünde téri óvodában pedig 1-1-gyel kevesebb csoportot terveznek.

Tornaszobát szüntetnek meg az egyik óvodában

A Kölcsey téri óvodában, ahol a tornaszobát alakították át csoportszobává, hogy 4 csoportot el tudjanak helyezni, most megkezdték egy másik tornaszoba kialakítását. Az egyik bezárásra ítélt óvoda szülői képviselője, Függ Zsolt nem érti, hogyan tehetnek lakatot ez alapján a Bem utcára, hiszen a Földmíves utcai oviban, amely a gyerekeket átveszi, az átszervezés miatt szintén meg kell szüntetni a tornaszobát.

– Annak megléte azonban egy 2013 óta hatályos jogszabály szerint kötelező – hívta fel a figyelmet az édesapa szerkesztőségünknek küldött levelében, aki mindezek alapján azt a kérdést is feltette: vajon azért olyan sürgős az épület eladása, hogy amikor augusztusban a kormányhivatal majd kimondja a szabálytalanságot, már ne lehessen visszaállítani az eredeti állapotot?

A Bem utcai óvodát nyílt pályázaton adják el

A Bem utcai óvoda épületének értékesítéséről ugyanis ugyanezen a közgyűlésen terveznek dönteni. Az épületet áprilisban 120 millió forintra értékelték, míg a szintén eladásra szánt Szél utcai óvodaépületet 145 millió forintra. Utóbbi ingatlan esetén zártkörű, a Bem utcairól pedig nyílt pályázati eljárást szeretnének lebonyolítani. A javaslatban az is szerepel, hogy a zártkörű pályázat benyújtására olyan jogi személy legyen jogosult, aki köznevelési feladatot kíván az ingatlanban ellátni.

Vagyis a Szél utcai épület a továbbiakban is gyerekeket szolgálna majd, a Bem utcai azonban valószínűleg nem.