Június elején 13 fővel hivatalosan is megalakult a Csanádalberti Polgárőr Egyesület, amelynek létrejöttét a Marosmenti Polgárőr Egyesület égisze alatt Óvári Árpád segítette. Csanádalberti polgárőrségének elnöke Bartos Zsuzsanna, az alelnök Kosztolányi László, a gazdasági vezető Nagyné Pintér Irén. A 13 fős alapító tagság már túljutott az alapismereti képzésen, valamint több, a későbbi szolgálatteljesítéshez szükséges készséget is elsajátíthattak. Az egyesület kérte felvételét a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségébe és az Országos Polgárőr Szövetségbe is.