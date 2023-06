Az esővíz gyűjtése és felhasználása csökkentheti a közműves ivóvíz fogyasztását, csökkentheti a szárazság és hőhullámok idején szükséges vízkorlátozások hatását – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Beszámolójukban azt írták, hogy hazánkban az összegyűjtött esővizet elsősorban locsolásra, esetenként WC öblítésre használják, nemzetközi gyakorlatban viszont egyéb háztartási célra is, például mosás, medencék feltöltése, autómosás, melegvíz rendszerek ellátása, épületek szellőzőrendszereinek nedvesítése, de tüzivízkénti felhasználására is számos példa van. Jelezték, megfelelő kezeléssel és körültekintéssel a közműves ivóvízellátáshoz hozzá nem férő lakosság egyéb háztartási célú vízellátásában is szerepe lehet a csapadékvíznek. Egyébként a jogszabályok nem tiltják az esővíz ivóvízkénti felhasználását, azonban közegészségügyi szempontból az ivási és ételkészítési célú felhasználása nem javasolt. Ha mégis ivóvízként használják, a magánkutakhoz hasonlóan saját célú ivóvízellátásnak minősül és meg kell felelnie a vonatkozó ivóvízminőségi követelményeknek.