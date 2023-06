A fenéken felhalmozódott szerves anyagoktól májusban megtisztították a tavat, mintegy 4-5 köbméternyit termeltek ki

– áll többek között abban a tájékoztatóban, amit a városháza küldött érdeklődésünkre a Petőfi parki dísztóval kapcsolatban.

Egy héttel ezelőtt Horváth-Varga Sándor költő hívta fel a figyelmet egy közösségi oldalon tett bejegyzésben arra, hogy a tó vize zöldes színű, algás. Erre akkor figyelt fel, amikor kerekesszékes édesanyjával sétát tettek a parkban. A tó állapota azért fontos a város számára, mert Makó közkedvelt pihenőhelyén, a Petőfi parkban található, ahol futópálya, kondipark, vendéglő és játszótér is van. Ez a város egyetlen dísztava – egyébként nemcsak halak, de mocsári teknősök is élnek benne.

Az önkormányzattól most érkezett válaszlevél szerint a környező fákról a vízbe hulló lombozatot a parkot gondozó személyzet napi szinten lehalássza, ez azonban önmagában csak enyhít a gondokon. A magas szervesanyag-terhelés, azaz a környező nagy fák lombkoronája, a halak etetése, illetve ürüléke, valamint a sekély tó gyors felmelegedése miatt technológiai váltásra – durva-, illetve finomszűrő rendszer kialakítására van szükség. Új növényeket is telepítenek a közeljövőben. A tájékoztató azonban hangsúlyozza, hogy a szervesanyag-terhelés csökkentésével az algák mennyisége csökken majd, de teljesen nem fog eltűnni.

A levél arra is kitér, hogy az önkormányzat pályázati forrásból a Petőfi park rehabilitációjával összefüggésben tervezi a tó teljes megújítását is. Az ezzel kapcsolatos elképzelésekről korábban a Délmagyarország is beszámolt.

KÉPALÁ: A dísztó színe egyelőre még mindig zöldes, a park látogatói szerint nem szemet gyönyörködtető. Fotó: Szabó Imre