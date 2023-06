A meglévő két kisebb mellé új seprőgépet vásárolt a makói önkormányzat. A járművet csütörtökön Csermák Szilvia, a zöld program tanácsnoka és Szűcs Gábor, a városgazdálkodás divízióvezetője mutatta be. Elhangzott: a Hako Citymaster 600 típusú gépet a város saját költségvetéséből, 18 millió forintért vásárolta, hogy kiegészíthesse a közfoglakoztatottak kétkezi munkáját. Seprési szélessége 2 méter 70 centi, nem csak portalanításra, de a térkő közt növő gyom irtására is alkmas.1300 literes gyűjtőtartálya van, derékcsuklós, felszerelhető fűnyíró-, hókotró- és öntözőadapterrel is. Nem csak a főtéren és környékén fog dolgozni, hanem például a a kerékpárutakon is.