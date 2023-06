Az elmúlt években több ajánlatot kapott a kübekházi önkormányzat nem bankokhoz köthető automaták kihelyezésére, ám az azokból való pénzfelvétel nagyon drága lett volna, és az önkormányzatnak is havi százezreket kellett volna fizetnie a működtetésért, amely sem az ügyfél, sem az önkormányzat számára nem lett volna előnyös.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén jóváhagyta, hogy az önkormányzat kezdjen tárgyalásokat a K&H Bankkal. Erre múlt héten sor is került. Megállapodtak abban, hogy az önkormányzat vállalná a megfelelő hely térítésmentes biztosítását, átvállalná az üzemeltetéshez szükséges elektromos áram, az internethálózat kiépítésének és állandó biztosításának költségét is. A bank egy csekély számú helyi ügyfél számlanyitását kérné a lakóinktól, amely esetén megindítaná az automata kihelyezési eljárását. Amennyiben a helyi lakosok érdeklődést mutatnak az önkormányzat és a K&H Bank együttműködésének támogatására, úgy a bank nem csak egy automata létesítésének ügyintézését kezdené meg a településen, hanem heti egynapos rendszerességgel ügyfélszolgálatot is biztosítana Kübekházán a számláikat náluk vezető lakók részére.

A K&H Bank és az önkormányzat lakossági fórumot tart a bankautomata lehetséges kihelyezéséről és a felvázolt banki konstrukciókról, a számlanyitásról július 13-án, csütörtökön 17 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében.