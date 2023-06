Helyi gazdaság 30 perce

Változások a hulladékgazdálkodásban

A következő hónaptól változások lesznek a hulladékudvarok életében is, mivel július 1-től a MOHU Zrt., vagyis a MOL-csoport veszi át az országos hulladékkezelés irányítását. Ami a lakosságnak is fontos, például a számlázást is érinti. Ezekről a városi, községi Facebook-oldalakon és honlapokon is beszámolnak a településvezetők, és természetesen a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. is. Ezeket hívtuk segítségül összeállításunk elkészítéséhez.

Július elsejétől, vagyis a következő hét szombattól a MOHU (MOL-csoport) veszi át az országos hulladékkezelés irányítását, bonyolítását. A szándék szerint a lakossági ügyfelek felé a szolgáltatás – egyelőre – nem változik jelentősen, de a jövőben számos fejlesztési elképzeléssel (például az italos dobozok átvételével) esetenként könnyítéssel (a hulladékudvarban nem kell igazolni a díj befizetését) és szigorítással (elkülönítve kell lemérni a bevitt szelektívhulladékot) lehet majd számolni. A cél, hogy 2040-re elérhető legyen az Európai Unió által előirányzott, a települési hulladék újrahasznosítására vonatkozó minimum 65, míg a hulladéklerakóba kerülő szemétnél a maximum 10 százalékos arány. Mint már említettük a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. látja el július 1-jétől a lakosságtól és intézményektől, gazdálkodó szervezetektől származó háztartási és háztartásihoz hasonló hulladék begyűjtését és kezelését. Nagyon fontos, hogy az egyéneket érintő dolgok az eddig megszokott formában működnek tovább az új rendszer életbe lépése után is. Vagyis a hulladék gyűjtése és kihelyezése, továbbá elszállításának időpontja és gyakorisága nem változik. A közszolgáltatási díj számlázásával és befizetésével kapcsolatban azonban változás lesz. A számlákat az NKHV helyett a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. állítja ki, az összeg befizetését a következők szerint kell módosítani, banki tranzakcióknál kérik, hogy a következő bankszámlaadatokkal indítsák az utalást: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. OTP Bank 11794008-24030025, és a közlemény rovatban továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és azt az egyedi vevő, fizető azonosítót, melyet az átutalandó hulladékgazdálkodási számla 3. oldalán, a bal felső sarokban találhatunk meg. Lényeges változás lesz, hogy a lakosok az eddig érvényes területi megkötések nélkül bármely hulladékudvar szolgáltatásait igénybe vehetik az országban igazoló okmány (magyarországi lakcímkártya, tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás vagy bejelentőlap) felmutatásával. Hosszabb nyitvatartást is biztosítanak, július 1-től minden 10 ezer fő feletti településen az udvarok minimum heti 48 órában várják az ügyfeleket. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő hulladékudvarok július elsejét követő nyitvatartásáról a neten, a cég honlapján tájékozódhatunk részletesen – ez a többi vármegyei cégre is igaz –, valamint a sorbanállás elkerülés érdekében a nagyobb forgalmúaknál előzetes regisztrációt vezetnek be, ami a szegedi kft-nél 12 egységet érint.

