Július elsejétől vármegyénkben is megváltozik a helyközi díjszabás, miután az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Szolgáltatási Főosztálya levélben rendelte el, hogy valamennyi közösségi közlekedési társaságnál változzanak meg a díjtarifák. Ennek értelmében a Volánbusz járatain a következő hónaptól 10 kilométer távolságig 400 forintot, 15 kilométeresig 450 forintot, 20 kilométeres távolságig 500 forintot, 25 kilométeresig 550 forintot, míg 30 kilométeres távolságig 600 forintot kell majd fizetni a teljes árú menetjegyért. Az 50 százalékos jegyár is megváltozik, az 25 forinttal növekszik 5 kilométerenként, így 10 kilométerig 200, míg 30 kilométeres távolságig 300 forintot kell majd fizetni. A 90 százalékos kedvezményű jegy ára is más lesz, ez esetben 5 forinttal emelkedik 5 kilométerenként az ár, tehát 10 kilométerig 40, míg 30 kilométerig már 60 forint lesz a jegy. Fontos, hogy 30 kilométer feletti utazás esetén a díjszabás nem változik.