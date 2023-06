Egyrészt a vetésekben, például a zöldborsó- és napraforgóvetésekben, másrészt több más kultúrában is a termés szemezgetésével okoz jelentős mezőgazdasági károkat a gazdák két nagy ellensége, az örvös galamb és a balkáni gerle. Éppen ezért felmerül a kérdés, hogy mit tehet a károk elkerülése érdekében a gazda, és ha úgy dönt, vadászhat-e az említett madarakra. Minderre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beszámolójából kaptunk választ, miszerint a két madárfaj nem védett, idényben, augusztus 15. és január 31. között vadászható. Közölték, a madarak által okozott kár a vadászati törvény definíciója alapján nem minősül mezőgazdasági vadkárnak, így azok megelőzésére és a kárigények érvényesítésére a Polgári Törvénykönyv vadászható állat által okozott károkra vonatkozó szabályai vonatkoznak.

Jelezték, a kár megelőzése mind a vadászatra jogosultnak, mind pedig a földhasználónak közös érdeke, az ennek ellenére bekövetkezett kárt pedig – a Polgári Törvénykönyvben foglalt feltételek fennállása esetén – a vadászatra jogosultnak meg kell térítenie a földhasználó részére. Figyelmeztettek, ahol a károkozás rendszeres, érdemes inkább a megelőzésre nagyobb figyelmet fordítani, az esetleges kárigényeket pedig kárszakértő bevonásával megfelelően megalapozni.

Közölték, a vadászatra jogosult az idényben riasztással egybekötött vadászattal járulhat hozzá a beérett termés megvédéséhez. A riasztásnak a gazdálkodók által gyakran alkalmazott módja a gázágyú használata. Ugyan ez hasznos lehet a károsító madarak riasztásában, viszont a hanghatás a hatásterületen másokat is zavarhat. Más állatfajokat, vagy más tevékenységek, például a vadászati tevékenység gyakorlását is. De a gázágyú zavarhatja a környéken élő emberek nyugalmát is. A kamara leszögezte, csak körültekintően lehet alkalmazni ezt a riasztási módot, különben a nem kellően körültekintő gazda a természetvédelmi hatóság vagy a vadászati hatóság fellépésére számíthat.