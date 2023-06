A Magyar Falu program támogatásával megújult és kibővített kisboltot adtak át pénteken Bakson. Ott volt és szalagot vágott át Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, aki ezt az eseményt hivatalos Facebook-oldalára is feltette, bőséges fotógalériával és a bejegyzést azzal zárta: Hajrá, Baks!

Barátkoznak a lakosok

Azzal hízelgek magamnak, hogy ismerem Baksot, úgymond „nem adnának el” a községben, azt mégis elmagyaráztattam, hol található az a kisbolt, ahová a május 31-én régi épületében bezárt helyi Posta-kirendeltség költözött. A szolgáltatásokat a képzésben részesült két alkalmazott biztosítja.

– Majd meglátjuk, miként válik be, a régi helyen haladt, pörgött minden, remélem itt is hasonló lesz – közölte várakozását egy fiatal nő. Még barátkoznak az új helyszínnel a baksiak, de elég gyors tempóban, hiszen ottjártunkkor is megtöltötték a postai szolgáltatásokat nyújtó helyiséget.

Fejlesztés

Magonyné Ferenczik Edina Irén helyi egyéni vállalkozó 42,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Magyar Falu programban boltja fejlesztésére és a szolgáltatások bővítésére. Az akadálymentes feljáró létesítése, a teljes korszerűsítés mellett az üzlet egy új, 65 négyzetméteres épületrésszel is bővült, amelyet nagyjából 1 hónapja adtak át, és – mint már említettük – a felújított egykori „Kádár-kockában” kapott helyet a Partner PostaPont.

Ketten is pályáztunk Baksról erre a lehetőségre, a Magyar Posta képviselői elmentek a helyszínekre, végül minket választottak. De a Magyar Falu programban a másik vállalkozó is kapott forrást tervei megvalósítására

– közölte Magonyné. Fontos, hogy a fejlesztés munkahelyeket teremtett és tartott meg, valamint hozzájárul a közszolgáltatások megtartásához és a közösség fejlődéséhez a településen.

Együtt egyszerűbb

Az ilyen „kettő az egyben” megoldások ideálisak lehetnek a kisebb községekben, falvakban. Hasonló szisztémában már beváltan működnek vegyesbolt-kocsma kombinációk, de a baksi társuláshoz hasonlók is több helyen találhatók és sikeresek az országban. Ez azért jó, mert a bevásárlással – az is újdonság, hogy hűtött és fagyasztott termékeket is vehetnek a megújult helyen a baksiak – együtt például a csekkeket is befizethetik. A lakosok részéről ez kényelmes és praktikus.