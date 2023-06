A szentesi képviselő-testület legutóbbi rendes ülésén egyebek mellett vizes témákkal is foglalkoztak. Ennek részeként Szentes konzorciumi partnerként száll be a Mágocs-ér rehabilitációjába. Mint Szántai Szilvia projektmenedzser jelezte, a pályázat célja, hogy klimatikus szempontból stabilabbá váljon a Mágocs-ér vízháztartása. A rehabilitációs feladatok és a biológiai diverzitás megtartása mellett közös célkitűzés az öntözés lehetőségének biztosítása is.

Arról is döntöttek a képviselők, hogy kikötő létesüljön a Tiszán, valamint fejleszteni szeretnék a Kurcát is. Mindkét célhoz egy közös szerb–magyar határon átnyúló pályázat viheti közelebb a várost.

Kikötőt a vajdasági Ada városával együttműködve építene Szentes. Mint az ülésen elhangzott, az úszómű megépítésével bővül a kishajó- és vízitúra-megállók száma, fejlődhet a horgászturizmus, és nőhet a város turisztikai vonzereje. A projekt összköltsége több mint 400 millió forint, ebből Szentesre a fele hárulna. A pályázat támogatás 95 százalékos, így a városnak várhatóan körülbelül 10 és fél millió forint önerőt kell majd biztosítania a kishajókikötő megépítéséhez.

Szintén egy határon átnyúló partnerségnek köszönhetően újulhat meg a Kurca Nagyörvény alatti szakasza, az annak fedezetéül szánt pályázatban Csongrád mellett a vajdasági Kishegyes és Topolya városaival közösen indul Szentes. Az Open Hotel alatti Kurca-szakasz természetalapú revitalizációjával egy mintaprojekt megvalósítása a cél, erre alapozva más településeknek is tudnának majd módszertani támogatást nyújtani. A projekt összköltsége 700 millió forint körül mozog, Szentesre ebből 9 és fél millió forint önrész esik majd sikeres pályázat esetén.