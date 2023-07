Ha az ember tudja, mit akar és meg is tudja tervezni 3D-ben, akkor lényegében végtelen a lehetőségek tárháza

– felelte Wágner József, a Csemegi Károly Könyvtár munkatársa arra a kérdésemre, hogy végül is mire jó egy 3D nyomtató a háznál.

A csongrádi könyvtárban készült már sakk-készlet, halloweeni dísz, filmhősök szobra, alkatrészek, kisebb ajándéktárgyak, de kinyomtatták már az Ellés-monostor maradványait is, szóval tényleg az jön ki a nyomtatóból, amit csak el tudunk képzelni. Sőt, még az is amit nem: akár a mesterséges intelligenciát is meg lehet kérni, hogy tervezzen meg 3D-ben egy általa kitalált műalkotást.

A Csemegi könyvtárban bő egy éve van egy ilyen masina – miután egy könyvtárak közötti „vándornyomtató” hozzájuk került, úgy döntöttek, hogy vesznek egy sajátot is. A gépbe egy leginkább merev damilhoz hasonló, merev műanyagszálat tekercselnek, majd ha megvan a kívánt alak lemodellezése és „felszeletelése”, indulhat is a nyomtatás.

Bonyolultnak hangzik? Hát az is, de éppen ezért vannak a könyvtár munkatársai, akik segítenek akár a tervezés első lépésétől is.

Fotó: Majzik Attila

A nyomtatást persze mi is ki akartuk próbálni, munkatársunk egy szögletes nyulat nézett ki magának. A körülbelül 200 fokon kilőtt olvasztott műanyagból 8 méter szál felhasználásával végül egy 5-ször 6 centis jószág készült el röpke 3 óra 10 perc alatt. A várakozás azonban minden pénzt megért, hiszen ilyen szép nyúl nem terem minden bokorban.