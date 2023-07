A nyár elmaradhatatlan élménye a görögdinnye fogyasztása, éppen ezért az idei nyári szezonális ellenőrzések sorában a dinnyék mustrája is helyet kapott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih). A hivatal a fogyasztók számára szeretné megkönnyíteni a választást néhány fontos elvárás kiemelésével. Beszámolójuk szerint a sokak által emlegetett kongó hang azonban félrevezető lehet, ugyanis nem feltétlenül az érettségét jelzi, hanem utalhat csupán arra, hogy az adott gyümölcsnek magas a víztartalma. Az ízek megőrzésének nem kedvező, helytelen gyakorlatnak számít a dinnyék tűző napon tárolása is, hiszen a kánikulában felmelegedett gyümölcsben még gyorsabbá válik a romlás folyamata. Továbbá felezett dinnye vásárlásakor célszerű figyelemmel lenni a higiéniai körülményekre is.

Lékelt, felvágott dinnyét kizárólag olyan helyen tanácsos vásárolni, ahol az eladó számára biztosított a kézmosási lehetőség, megoldott a kés és az asztal tisztán tartása, valamint a dinnyefelek megfelelő csomagolása. Érdemes tudni, hogy a lékelt, de meg nem vásárolt dinnye ismételten nem hozható forgalomba.