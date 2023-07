A bordányi képviselő-testület legutóbbi ülésén megszavazta a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítását, amely a támogatási összegek megemelkedésére ad lehetőséget. Erről a település hivatalos oldala, a bordany.com számolt be. Több más beszámoló mellett elfogadták az óvoda és bölcsőde beszámolóját, valamint a következő nevelési év legfontosabb kritériumait. Egy előterjesztés alapján módosult a pedagógiai program. Döntöttek két közterület módosításról is. Az új telekosztásokon a meglévő utcákat folytatólagosan alakítják ki, ezért a nevüket is tovább viszik, így marad a nevük Tessedik Sámuel és Erkel utca.

Tanács Gábor polgármester elmondta, az önkormányzat egyre nehezebb helyzetben van, gazdálkodása egyre nehézkesebb, mindenképpen szüksége lesz a helyi kincstárnak újabb bevételekre ahhoz, hogy ugyanezen a színvonalon tudjon a falu tovább működni. Az átmeneti likvid problémák megoldására felhatalmazást kért a bérlakásszámla, illetve a víziközműszámla keretének ideiglenes felhasználására.

A stabil gazdálkodás érdekében döntöttek arról is, hogy az önkormányzat megvizsgálja az értékesíthető és jelenleg felesleges vagyonelemeinek eladásának lehetőségét. A következő testületi ülésre ezekről az ingó és ingatlanokról leltár készül, kiemelve azokat, amiket nem, vagy csak ritkán használnak, és esetlegesen jelentős fenntartási költségeik is vannak.

A képviselő-testület legközelebb a nyári szünetet követően, augusztus végén ülésezik. Természetesen, ha szükséges, soron kívüli ülést hív össze a polgármester, amelyre most előreláthatólag szükség is lesz, hiszen a Bordány-Zákányszék kerékpárút és az önkormányzati étterem közbeszerzési eljárását minél előbb szeretnék megindítani.