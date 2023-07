Egy májusi törvénymódosítással a deszki Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza és a szentesi Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház a Szegedi Tudományegyetemhez került július elsejével.

A két ellátó már a szegedi Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részeként működik tovább egyetlen centrumként, amit neve is jelez. A kiadott közlemény szerint az átszervezéssel az egészségügyi intézmények optimálisabban működnek majd; csökkennek az adminisztrációs terhek, és kedvezőbbek lesznek a beszerzések feltételei is. Az érintett településeken a zavartalan betegellátást a három intézmény szakemberei közösen biztosítják. Az integrációval növelik az egynapos beavatkozások számát, valamint – az ígéretek szerint – észszerűen, gazdaságosan szerveznek meg műtéteket és olyan szakmai tevékenységeket, amelyekben jelenleg szakemberhiánnyal küzdenek. A Szegedi Tudományegyetem állásfoglalása szerint mindezzel együtt kedvezőbben oszlik majd el a humán erőforrás is.

Ezzel a lépéssel az ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken átkerülnek a szegedi egyetem tulajdonába. A tulajdonjogot az SZTE a terhekkel együtt szerzi meg. A feladat ellátásával összefüggő hatósági engedélyek jogosultja az egyetem klinikai központja.

Az egészségügyi dolgozókat változatlanul egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatják – fogalmazza meg a közlemény –, az a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át.

Nem ez volt az egyetlen változás idén a szentesi kórházban. Mint azt lapunk még január elején megírta: hidegzuhanyként érte akkor a szentesi, csongrádi térség kismamáit a hír, hogy a legtöbb ellátás a szentesi Dr. Bugyi István Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán átmenetileg szünetel. A Nemzeti Népegészségügyi Központ a szentesi kórház vonzáskörzetébe tartozó településeknek a hódmezővásárhelyi kórházat, a szegedi klinikát és a kecskeméti kórházat jelölte ki ellátóhelyként.

A 2022-es előzetes népszámlálási adatok szerint egyébként az elmúlt évtizedben a vármegye 60 települése közül mindössze 9 gyarapította a népességét, 51-é pedig csökkent. Arányaiban Deszk, Algyő, Szatymaz, Röszke, valamint Mórahalom lakossága nőtt a legjobban. A vármegye városaiban kevésbé jó a helyzet: Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Szeged és Szentes lakossága is gyorsabban fogy, mint az országos átlag.