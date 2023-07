Pontosabb diagnózisok és új terápiák kifejlesztését célzó, akár egyetlen sejt vizsgálatára is alkalmas géppel bővült a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (HCEMM) műszerparkja – számolt be csütörtökön az MTI a központ közleménye alapján. A HCEMM beszámolója szerint a 40 millió forint értékű Chromium Controller műszer segítségével egyes sejtek is vizsgálhatók, vagy akár egyszerre több ezer, ez pedig komoly segítség az olyan kutatásoknak, amelyek például pontosabb diagnózisok, új terápiák kifejlesztését célozzák.

Közölték, a HCEMM kötelékében a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban jött létre az Egysejtes Omikák Műszerközpont, Darula Zsuzsanna vezetésével. A szegedi csoport küldetése, hogy a HCEMM-ben, illetve a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, a Semmelweis Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen folyó kutatómunka számára széles körű, csúcstechnológiájú molekuláris mérési eljárásokat és szakértelmet biztosítson.

Az új műszer segítségével már egyes sejtek is elkülöníthetők, csoportosíthatók, gyorsan és nagy tételben, ami lehetővé teszi például, hogy feltárják a daganatokban élő tumorsejtek közti különbségeket és jobban megértsék, miért válnak ellenállóvá bizonyos kezelésekkel szemben. A műszerközpont vezetője egyébként tízéves távlatban elképzelhetőnek tartja az egysejtes diagnosztika elterjedését a lakossági vizsgálatoknál is, ami megteremtené a lehetőségét bizonyos megbetegedések előrejelzésének és a személyre szóló gyógyászatnak.