Tovább bővült az állatvédelmi szakemberek képzési palettája: a tavaly első alkalommal, nagy sikerrel indult állatvédelmi szakjogász képzés után a Miskolci Egyetem az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának együttműködésével elindítja két féléves, posztgraduális „Jogi szakokleveles állatvédelmi szakember” képzését, illetve elindul újra az állatvédelmi szakjogász képzés is. A két képzésre a Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány jóvoltából akár térítésmentesen is jelentkezhet 5-5 fő a hamarosan meghirdetendő ösztöndíjprogram keretében. Az első állatvédelmi szakállatorvos évfolyam ősszel záróvizsgázik majd. A posztgraduális állatvédelmi képzésre bármilyen diplomával lehet jelentkezni, kivéve a jogi és az állatorvosi diplomát, melyekkel tavaly óta a specializált „Állatvédelmi szakjogász” és „Állatvédelmi szakállatorvos” képzéseken lehet részt venni. Az újabb képzésben a jogi alapozó tárgyak mellett állatvédelem-pedagógiát is hallgathatnak a résztvevők. A szakemberképzések nem titkolt célja az állatvédelmi eljárások gördülékenyebbé tétele, valamint az állatvédelem szakmai és tudományos presztízsének megteremtése, professzionalizmusának növelése Magyarországon.