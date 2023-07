Karbantartás miatt nem lesz áram hétfőn reggel 8-tól délután 4 óráig Szegeden a Víztorony téri végállomáson

– közölte a Szegedi Közlekedési Kft.

Emiatt nem működik majd az utastájékoztató rendszer, és a jegy- és bérletautomata. A menetrend nem változik. Azt is az SZKT közölte, hogy új, készpénzmentes fali jegykiadó automatát telepítettek a tarjáni villamos végállomáson. Vagyis bankkártyával is lehet már bérletet és jegyeket is venni, az éves, féléves és negyedéves bérlet kivételével.