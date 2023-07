A buszközlekedést firtató számos kérdéssel, felvetéssel és észrevétellel keresték meg helyi lakosok a mindszenti önkormányzatot. A hivatal közvetlenül a szolgáltatóhoz fordult, a Volánbusz Zrt. pedig válaszolt. Mint kiderült, a település tömegközlekedéssel utazó lakosai főként a menetrendi változtatások miatti utazási nehézségekre szeretnének megoldást. Az egyik bejelentő azt szeretné, ha a reggeli órákban a 6 óra 37 perckor induló járat után is lenne közvetlen járat Szegedre, és ne csak átszállással tudjanak eljutni oda. Többek szerint így körülményes az utazás, mivel Hódmezővásárhelyen kell átszállni egy Szeged felé közlekedő járatra.

Többen ugyancsak az átszállás miatti nehézségeket jelezték; főként a Mindszent és Szeged között ingázók szeretnének több, főként csúcsidőben indított direkt járatot. Közvetlenül Szegedre ugyanis jelenleg csak a már említett 6 óra 37 perckor induló busszal lehet bejutni.

Mások a menetrend módosításokkal keresték meg a hivatalt, miután a Szentes–Mindszent–Hódmezővásárhely vonalon tavaly október végén a tramtrainhez hangolták a menetrendet. Volt, aki azt panaszolta, hogy a módosítással több járat is 5-10 perccel később indul a korábban megszokottnál. Ez viszont nehézkes a rendszeresen Hódmezővásárhely felé ingázóknak, mert nem érnek be időben a munkahelyeikre. Problémásnak érzik azt is, hogy a buszsofőrök gyakran nem tudják tartani a meghatározott menetidőt és az átszállások, illetve a ritka vásárhelyi helyi közlekedés miatt a 3-5 perces késések is fennakadást okoznak.

A busztársaság visszajelzése szerint a reggeli csúcsidőszakban Hódmezővásárhely irányába 15 percenként közlekednek járatok, amelyek csatlakoznak a Szegedre induló tramtrain járatokhoz, illetve egyes autóbuszjáratok közvetlen eljutást biztosítanak Szegedre. Ugyanakkor a térségben jelenleg érvényes menetrendeket nyáron a lakossági igények alapján felülvizsgálják, a megrendelőkkel közösen.