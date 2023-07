Ezentúl lehet bankkártyával fizetni a szegvári polgármesteri hivatalban és az óvodában is – derül ki az önkormányzat honlapjáról. A tájékoztatóban azt is írják, hogy az óvodában a bankkártya mellett SZÉP-kártyával is lehet rendezni az ebédpénzt.

Az önkormányzat a technikai fejlesztést azért hajtotta végre, hogy minél egyszerűbb legyen az ügyintézés a szegváriak számára. Hozzáteszik: a bankkártyás fizetése előnye, hogy gyorsabb az ügyintézés, de többletköltség sem terheli a befizetőt.