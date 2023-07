A műszaki átadás-átvétel már megtörtént. Már csak a hátramaradt kisebb javításokat végzik, takarítanak, folyik a berendezés az új bútorokkal, illetve a tereprendezés az épület előtt

– tájékoztatta a Délmagyarországot Kolozsvári Rozália, Nagylak polgármestere az egészségház beruházásával kapcsolatban. A felújítás és bővítés az utóbbi évek legfontosabb fejlesztése volt a faluban, az önkormányzat 42 milliós pályázati támogatást nyert rá.

A munka a tavalyi év elején indult. Az épületben az 50 négyzetméteres bővítésnek köszönhetően új várótermet, egy különálló védőnői irodát és egy mozgáskorlátozottak számára használható mosdót alakítottak ki az egészségházban. Korszerűsítették a fűtési rendszert, új fűtőtesteket szereltek fel az energiahatékonyság érdekében, emellett felújították a tetőt, amelyet mentesíteni kellett az azbeszttől. Az épületegyüttes közvetlen szomszédságában, egy önkormányzati tulajdonú területen parkolót is kialakítottak, ahol a mozgáskorlátozottaknak is jut hely. A munkát a makói M Color 2009 Kft. végezte el. A beruházásra azért volt szükség, mert az 1980-as években épült egészségház mostanra már szűkösnek és korszerűtlennek bizonyult. Az épület a háziorvosi rendelőnek, a védőnői szolgálatnak és egy fiókgyógyszertárnak otthona, de a rendelőnek és a védőnői szolgálatnak eddig külön bejárata és váróterme sem volt. Mint korábban megírtuk, az első, sikertelen pályázatot még az előző ciklusban nyújtották be a felújításra.

A polgármester reményei szerint a hivatalos átadóünnepségre még ebben a hónapban sor kerül. Ez azt jelenti majd, hogy onnantól a fogorvosit leszámítva a teljes alapellátás a nagylakiak szolgálatára áll, hiszen egy meszelést követően a patika is vissza költözik a művelődési ház büféjéből. Az egyetlen kivétel a fogászat lesz. Ezt a nagylakiak, ahogyan eddig is, Apátfalván tudják igénybe venni. Akinek a bejutás nehézséget okoz, annak segítünk: a falugondnoki busz hozza-viszi a pácienseket – mondta Kolozsvári Rozália.