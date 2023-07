A napokban, pontosan július 17-én az MVM bekötötte az áramot a 350 adagos új balástyai óvodai-iskolai konyha épületébe, ezzel célegyenesbe fordult a beruházás – informálta lapunkat Ujvári László polgármester.

A község életében

Az új konyha nagy szerepet játszik majd a községi közétkeztetésben: ott sütnek, főznek majd az óvodásoknak, az iskolásoknak és az idősebbeknek, de a hétköznapi menüztetés és tervek szerint a helyi rendezvények kiszolgálása is a feladata lesz. A kivételt, specialitása miatt, a bölcsőde jelenti, most is ott, helyben készül a kicsik étele – azt a konyhát is fejlesztik, diétásat alakítanak ki –, és amennyiben igény lesz rá a településen, reformételeket is főzhetnek.

Fotó: Illin Klára

Konyhakrónika

2021. december közepén is írtunk már a Balástyán építendő új, 350 adagosra kalibrált iskolai konyháról, amelyhez az eredeti tervek szerint ebédlő is csatlakozott, tartozott volna. A beruházásra 200 millió forintot nyert az önkormányzat, viszont az előzetesen kalkulált költség akár 297 milliót is kitehet majd – tudtuk meg Ujvári Lászlótól még a kiviteli tervek elkészülte és a közbeszerzés kiírása előtt.

A megvalósításra a Belügyminisztérium hátrányos helyzetű térségek gazdaságélénkítő programjában 2021 tavaszán nyerte a balástyai önkormányzat a már citált 200 millió forintot.

Ezt 27 milliós önrésszel egészítettük ki, illetve az áremelkedés és az ebből következő költségnövekedés miatt benyújtott igényünkkel a következő pályázaton nyertünk 29,6 milliós kiegészítő támogatást. Így a teljes büdzsé 256,6 millió forint lett. A műszaki tartalmat ennek ellenére csökkenteni kellett: az iskolai étkező, ebédlő későbbi időpontban és másik projektben, valószínűleg TOP Pluszos forrásból épülhet majd meg

– mondta a faluvezető.

Tavaly arról is beszámoltunk, hogy a balástyai óvodai-iskolai konyha nem esett áldozatul a kialakult válsághelyzet miatti beruházások átvizsgálásának, észszerűsítésének és csökkentésének. Akkor 1 hónapos szünet után folytatódhatott a 2022 nyarán megkezdett munka, ami azóta be is fejeződött. Az egyes fázisokról rendszeresen beszámoltunk olvasóinknak.

Próbaüzem és átadás

Mint már említettem, az áramot a közelmúltban bekötötte az épületbe a szolgáltató, jelenleg a villanyórára várunk, amit az ígéretek szerint a jövő hét végéig megkapunk. Utána kezdődik a már beszerelt konyhagépek beüzemelése augusztusban, majd szeptembertől indul a próbaüzem. Az új konyha hivatalos átadása október 13-án lesz

– árulta el Ujvári László polgármester.