Ideig-óráig a szúnyogirtó jó barátunk lehet a lakásban, de belátható, hogy tartós sikert nem aratunk vele. Szóba jöhet a mostanság szinte bárhol beszerezhető mágneses rögzítésű, vagy öntapadó ragasztócsíkkal ellátott, könnyen méretre vágható szúnyogháló is. Ez ellen több érv is szól: rögzítése és a méretre szabás pontossága nem megbízható, így hatásfoka sem az. Jóval rövidebb élettartamú, mint az egyéni paraméterek alapján legyártott szúnyogháló. A ragasztás nyomai nehezen, vagy nem is távolíthatók el a nyílászáróról.

Fixen önnek készült

Bár az egyéni méretre legyártott, többfunkciós szúnyogháló drágább, megéri az árát, tudtuk meg Mari Pétertől, a Dél-Plast Zrt. vezérigazgatójától. A 100 százalékig pontosan szabott darab könnyen, biztonságosan szerelhető fel a nyílászáróra. Belseje cserélhető, így a szerkezet felújítható, és számos kivitelben kérhető.

A fix szúnyogháló műanyag vagy alumínium profilkerettel készülhet fehér, illetve színes változatban, de hagyományos keretezésűt, vagy éppen a nyílászáró falcába beilleszthető keretet is kérhetünk: ez a nyílászáró külső részével egy síkban marad, és nagyon jól mutat. Valamennyi típus könnyen eltávolítható a nyílászáróról, tisztítható, és könnyű újra felrögzíteni.

Mobil megoldások

Főleg erkélyajtóra, nagyobb nyílászáró felületre javasolt a tolófunkcióval rendelkező szúnyogháló. A mobil működésű – ha nincs rá szükség –, visszatekeredik a tokba. Közkedvelt a pliszéháló, amely harmonikarendszerben működik. Ez is tokba visszatekerhető típus, amely bárhol megállítható, nem csapódik vissza és nagyon halk.

Gyerek- és állatbarát az alumíniumkeretes, nyíló szúnyoghálóajtó, akár tömör aljjal, így nem szakítható be. Kombiredőnyös lehetőség a redőnnyel együtt működő szúnyogháló, amely ajtók, ablakok esetében is praktikus, mert közös tokba tekeredik fel a redőny és a háló is. Ez különösen ablak- vagy párkánytisztításkor hasznos.

Akár egy hét alatt

Július van, bőven a szúnyogszezonban járunk. A nyugodt pihenés érdekében megéri még ezen a nyáron lépnie, hiszen nem kell hónapokat várnia a szúnyoghálókra. Az adott nyílászáró típusához, méretéhez és színéhez igazodva legyártott termék mindig helyszíni felmérés alapján készül el. Az egyszerűbb kivitelű, fix szúnyoghálók a megrendeléstől számítva akár 7-10 nap múlva is felkerülhetnek az ablakra. A mobil és pliszéhálónál 2-3 hét gyártási idővel számolhat a megrendelő.