Folyton akadályoztatják az aratást a migránsok

A migránsok széthagyott holmijai miatt gyakran áll az aratás a határmentén lévő termőföldeken. Mérgesek a gazdák, de nemcsak a gabonát termelők, hanem azok is például, akik fűszerpaprikát termesztenek. Keresik a megoldást a kártalanításukra. Jó hír viszont, a hogy a gazdálkodók vagyonvédelméért dolgozó mezőőrök most is jelentőst támogatást kapnak munkájukhoz.

Fotó: Gémes Sándor

Amíg a szomszédos Békés vármegyei gazdák aratását a mezei pocok kártétele nehezíti meg, addig Csongrád-Csanád vármegyében a migránsok okoznak komoly felháborodást a termelők körében. Lapunkhoz több panasz is érkezett a napokban, de egy aratás fotózása közben mi magunk is szemtanúi voltunk a gyálaréti határban annak, hogy az illegális bevándorlók széthagyott ruhái, táskái, hálózsákjai, sátrai, cipői miatt folyton meg kell állnia a munkagépeknek. Van, hogy hosszú perceken keresztül áll a kombájn, hiszen abból ki kell szállni, össze kell szedni a széthagyott holmikat, és csak azt követően tudja folytatni a gép a betakarítást. Az ügyben megkerestük Szél Istvánt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád vármegyei elnökét, aki elmondta, tudnak arról, hogy a migránsok megnehezítik a határszakasz közelében lévő termőföldeken való gazdálkodást, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy megoldást találjanak a gazdák kártalanítására. De nemcsak a gabonatermesztők feje fáj az illegális határátlépők miatt. A lapunkhoz eljuttatott információk szerint előfordult például az is, hogy a fűszerpaprika földön gázoltak át a migránsok, míg máshol öntözőcsöveket törtek el menekülés közben, ez pedig komoly kárt okozott az amúgy is vízhiánnyal küzdő, aszályos Homokhátságon. És ha mindez még nem elég, a gazdák között is okoztak nézeteltérést a migránsok. Ugyanis bolyongás közben letaposták a drótkerítést, így az egyik gazda tehenei kiszabadultak, majd lelegelték a másik gazda szomszédban lévő termőföldjét. Jól látszik tehát, hogy mielőbbi segítségre van szüksége a termelőknek annak érdekében, hogy ne vesszen kárba a termelésbe befektetett rengeteg munkájuk, energiájuk és idejük. Éppen ezért megkérdeztük Mihálffy Bélát, a határmenti települések országgyűlési képviselőjét, hogy mit tesznek a probléma kezelése érdekében. Rögtön egy jó hírről számolt be lapunknak, miszerint idén is sikerült kijárniuk a kormánynál azt, hogy jelentős támogatás kapjanak a vármegye 2-es számú választókörzetében működő mezőőrszolgálatok. Hangsúlyozta, a határvédelemben és a homokhátsági települések biztonságának megőrzésében is aktív szerepet vállalnak a mezőőrök, akiknek feladata a határ menti térségben gazdálkodók vagyonvédelme, terményeik és termelőeszközeik biztonságának garantálása. Megtudtuk, a mezőőrök a megerősített polgárőrszervezetekkel közösen látnak el járőrszolgálatot, segítve ezzel a rendőrség munkáját. Mihálffy megjegyezte, a kormány folyamatosan erősíti a határvédelmet, valamint a határmenti települések biztonságát. Ennek részeként állította fel a határvadászszázadokat tavaly ősszel, valamint döntött a kerítés magasítása mellett. Úgy véli, ezeknek az eredménye már látható, hisz jelentősen csökkent a határzáron átjutók száma vármegyénkben.

