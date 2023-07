Habár az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai az elmúlt időszakban nem változtak, a vonatkozó szabályrendszert a munkáltatók többsége rutinszerűen alkalmazza, ám az ellenőrzési tapasztalatok szerint még mindig előfordulnak visszatérő hibák, hiányosságok – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal beszámolójából. Éppen ezért felhívták a munkaadók figyelmét arra, hogy a szabályos egyszerűsített foglalkoztatáshoz a munkavégzés megkezdése előtt kell bejelenteni a foglalkoztatottat. A bejelentés utólag már nem pótolható. Ha elmulasztja az előzetes bejelentést, akkor a foglalkoztatottat az általános szabályok szerint foglalkoztatott személyként, azaz munkavállalóként kell bejelentenie.

Fontos tudni azt is, hogy ha a munkáltatónak fennálló tartozása van és ennek ellenére is egyszerűsített foglalkoztatással jelentett be és alkalmazott munkavállalókat, akkor utólag ezeknek a személyeknek a jogviszonyát át kell minősíteni munkaviszonnyá.