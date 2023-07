Példás gyorsasággal, napok alatt pótoltak egy szétvert padot a napokban a makói városközpontban, a Szegedi utcai sárga üzletház előtt.

Javítani

– mint Fekete Tibortól, a városgazdálkodás helyettes vezetőjétől megtudtuk – sajnos már nem lehetett, mert a háttámla tartóelemét is kitörték. Ráadásul a buszmegállónál lévő pad mellé egy másik is került. Ezt a mögötte lévő üzletben dolgozó Gajdosné Komáromi Ildikó kérte, mert gyakran volt szemtanúja annak, hogy a járatra várakozók szinte civakodtak az ülőhelyért.

A szerencsésen végződött történet apropóján most újra megnéztük, mennyi pad található a makói főtéren. Az ugyanis időről időre visszatérő vitakérdés, hogy van-e itt elegendő belőlük a környék lakóinak, főleg az idősebbeknek, illetve a turistáknak. Ha nincs, az gond – de ha van, az is, mert esténként fiatalok ülnek rájuk, akik hangoskodnak, szemetelnek, sőt néha hajléktalanok is fekszenek rajtuk. Így aztán az érintettek általában két táborra szakadnak azt illetően, legyenek-e padok a Széchenyi téren vagy sem.

Ami a mi felmérésünket illeti, most azt tapasztaltuk, hogy a Lordok háza előtt egy sincs, ellenben ugyanezen az oldalon, a park ösvényének kitérőiben négyet is elhelyeztek. Természetesen megvannak a szökőkút körüli, épített padok és a Korona sétányon is található 8 darab – igaz, ezek az itteni fagyizó közelében, egymás mellett vannak kirakva. Ha a túloldalt nézzük, a Csipkesor mellett 7 padra lehet leülni. Ezen az oldalon egyébként vendéglátók teraszai is kínálnak ülőhelyet, persze a fogyasztó vendégeknek. Szemlénk eredményével Gajdosné elégedett volt, de azért megjegyezte: néhol egy-két plusz darab még lehetne.