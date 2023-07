Csongrád-Csanád vármegyében idén 7 helyszínen gyűjtjük a búzát. Reméljük, akár a tavalyi számokat is megugorjuk, de legalább 20 ezer kilogramm búzát összegyűjtünk. A kezdeményezés nem annyira a mennyiséget, inkább a minőséget veszi prioritásként, illetve az összefogást, azt, hogy egy jó cél érdekében adakozzunk, támogassuk a rászoruló határon belüli és határon túli magyarokat. Az elmúlt évben érthető okokból Kárpátalja, az ottani magyarság kapott nagyobb figyelmet. A Magyarok Kenyere Alapítvány, illetve a MAGOSZ, tavaly és idén is, a liszten túl vetőmaggal és élelmiszerekkel is támogatta a kárpáraljai magyarokat