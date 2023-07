A csanádpalotaiak hitték is, meg nem is, amikor a városházán a hónap elején bejelentették: rövidesen indul a helyi művelődési ház felújítása, hiszen megvan a beruházáshoz szükséges plusz pénz, a kivitelező is munkára kész. Aztán kiderült, hogy helyes lépés volt időben átköltöztetni a bejárattól a bankautomatát, az építőipari vállalkozás ugyanis nagyon határozottan látott munkához. Perneki László polgármestert is meglepte, hogy milyen gyors tempóban halad a csapat. Az önkormányzat hivatalos oldalán közzé tett fotók tanúsága szerint munkagépekkel szinte a vázáig szétszedték az épületet néhány hét alatt. Persze a tempó nem véletlen: a vállalt határidő az év vége.

A kétkedés persze érthető volt: az önkormányzat az első pályázatot még 2019-ben nyerte a beruházásra – aztán politikai csatározások miatt többször is halasztást szenvedett az indulás. Pedig az 1973-ban átadott, Kelemen László nevét viselő művelődési ház felújítására már nagy szükség volt, hiszen bár kisebb korszerűsítéseket végeztek rajta, a tető például beázott, az elektromos hálózat elavult és a mellékhelyiségek sem feleltek meg a mai igényeknek. – Bízunk benne, hogy decemberben befejeződik a munka, és az átadás-átvétel, illetve az ilyenkor szokásos hatósági engedélyeztetési eljárást követően már a jövő év legelején újra birtokba vehetjük az épületet – mondta a kisváros első embere a Délmagyarországnak.