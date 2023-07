A Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködésével digitalizálták Szilassi Péter, az SZTE docensének földrajztankönyv-gyűjteményét, amelynek legrégebbi kötete 1842-ből származik. Arany János tanárkollégája, Kiss Lajos írta. A csaknem 100 kiadvány több mint 180 évet fed le, és a földrajz tanításának módszerein át érdekes képet fest bolygónk földrajzi, természeti és társadalmi viszonyainak változásairól is – tájékoztatott az SZTE közleményében.

Kiss Lajos Földrajzi tanítás a tanulóifjúság számára című könyve nyelvtanilag is izgalmas, olyan nyelvi ínyencségeket tartalmaz, mint például a Földabrosz (térkép), az Északi fordító (Ráktérítő), a hógörgeteg (lavina), a vízbukkanás (zuhatag) vagy éppen a tevepárducz (zsiráf) kifejezések. A gyűjteményben megtalálhatók olyan művek is, mint Teleki Pál korábbi miniszterelnök szakmódszertani könyve, vagy éppen Hunfalvy Jánosnak, a magyar tudományos fölrajz megalapítójának a könyvei is.

A földrajzi ismeretek fejlődésének nyomon követésén túl megragadott a tankönyvek archaikus nyelvezete, és az is, hogy mennyi érdekességet mesélnek el egy adott történelmi időszakról. A XIX. század közepének szerzői közül módszertani szempontból többen meghaladták korukat, hiszen már ekkor atlasz használatát javasolják a tanulóknak, gondolkodtató kérdésekkel, számítási feladatokkal munkáltatták a tanulókat. A most digitalizált könyvek tehát nemcsak korrajzok, de szórakoztató olvasmányok is, néhány oldalankét meglepő szófordulatokkal vagy tudományos állításokkal. Ezek a földrajztankönyvek olyan tudománytörténeti értékek, amelyeket nem szerettünk volna veszni hagyni

– mondta Szilassi Péter, az SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézetének egyetemi docense.

A szkennelést az SZTE Klebelsberg Kunó Könyvtárának szkennerével, a könyvtár munkatársainak segítségével Tóth Ádám, az SZTE biológia-földrajz szakos hallgatója végezte, aki 2021 óta az MTA-SZTE földrajz szakmódszertani kutatócsoportjában is dolgozik, a szakdolgozatát is erről a gyűjteményről írja.