Kevés a munkanélküli, de a bérek továbbra is a középmezőnyben vannak 1 órája

Jók a foglalkoztatottsági adatok Csongrád-Csanádban

Bővült a foglalkoztatás, de a munkanélküliek száma is nőtt az idei első negyedévben – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal munkaerőpiaci folyamatokat elemző kiadványában. Ebből az is kiderül, hogy továbbra is jóval az országos átlag alatt vannak vármegyénkben a bruttó átlagkeresetek, de kevés a munkanélküli is.

Varga Anna Varga Anna

Nincs trendváltás: középmezőnyben vannak a keresetek Csongrád-Csanádban. Illusztráció: Pesti Tamás/MW

Az idei I. negyedévben az előző évihez képest tovább bővült a foglalkoztatás, elsősorban az elsődleges munkaerőpiac élénkülése és a külföldi munkavállalás növekedése miatt. A foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 éves népességen belül 4 millió 696 ezer fő volt, 21 ezerrel több, mint 2022 I. negyedévében. A munkanélküliek száma 18 ezer fővel, 199 ezer főre nőtt – írta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kiadványában, amelyben megjegyezték azt is, hogy a keresetek vásárlóereje a magas infláció miatt jelentősen visszaesett. Országos szinten Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében emelkedett a legnagyobb mértékben (4 százalékponttal) a foglalkoztatottak aránya, akárcsak tavaly. A foglalkoztatottság szintje –Budapestet is megelőzve – Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, 79,9 százalék, a legalacsonyabb pedig Somogyban volt 68 százalékos értékkel. Régiónkat nézve elmondható, hogy Csongrád-Csanád állt a legjobban 73,3 százalékos foglalkoztatottsági szinttel, Bács-Kiskunban 72,5, míg Békésben 69,9 százalékot mért a KSH az I. negyedévben. A munkanélküliek száma az I. negyedévben átlagosan 199 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,1 százalék a 15–74 évesek körében. A munkanélküliek létszáma 18 ezer fővel, a munkanélküliségi ráta 0,3 százalékponttal emelkedett 2022 azonos időszakához képest. Országos szinten a legnagyobb növekedés régiónkban volt, Bács-Kiskun vármegyében, ahol 2 százalékponttal emelkedett a ráta, ami így 5,6 százalék lett, a szomszédos Békésben pedig 7,1 százalékot mértek. Ebben a tekintetben egyébként továbbra is jól áll Csongrád-Csanád: 1,7 százalékos volt az első negyedévben a munkanélküliségi ráta. Vármegyénknél jobb adatokat mindössze két helyen mértek: Veszprém vármegyében és Komárom-Esztergomban egyaránt 1,3 százalék volt ez a mutató. Országos szinten a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 545 ezer 700 forintot ért el, ami nominálisan 10,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ettől – akárcsak a korábbi években – jelentősen elmaradnak a Csongrád-Csanád vármegyei keresetek a havi bruttó 464 ezer forinttal. Bács-Kiskunban 458 ezer, míg Békésben mindössze 410 ezer forint volt a havi bruttó átlag az I. negyedévben. A KSH kitért arra is, hogy a keresetek differenciáltsága jelentős: a bérhierarchia tetején lévők átlagfizetése majdnem ötszörösét tette ki a legalján elhelyezkedőkének. A területi differenciáltság is megmaradt, a fővárosiak átlagfizetése több mint 70 százalékkal haladta meg a legrosszabbul kereső Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei, 11 százalékkal a második helyezett Győr-Moson-Sopron vármegyei és 22 százalékkal az országos átlagot. Többször írtunk arról, hogy az átlagkereseteket nézve Csongrád-Csanád a főváros és a megyék alkotta húszas listában évek óta a 10–11. helyen szerepel. Ebben a tekintetben alig figyelhető meg változás, a keresetek a középmezőnyben vannak. Az is elmondható, hogy a foglalkoztatottsági adatok jók vármegyénkben, így trendváltás ezen a területen sem történt.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!