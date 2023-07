Mint említettem, az együttműködésünk nem új keletű. Tulajdonképpen hozzáigazítottuk a megállapodást a mai kor igényeihez. Hallgatók minden évben jöttek hozzánk eddig is, most jelenleg kilencen vannak, a tizedik hallgató szeptemberben érkezik. Ez nagyjából egy teljes évfolyam egytizede, ami úgy gondolom, komoly létszám, büszkeséggel tölt el bennünket. Nemcsak magyar állatorvos hallgatókat fogadunk Vásárhelyen, több mint egy évtizede a Hannoveri Állatorvostudományi Egyetemről is érkeznek hallgatók. A német egyetemmel is van együttműködési megállapodásunk. Szeretnek itt lenni a fiatalok. Az egyetem minden évben beszámoltatja őket, és küldenek köszönőlevelet is, mert kiváló a gyakorlati előrehaladásuk, bevonjuk őket a napi munkába. A magyar és német hallgatók szarvasmarhákkal, sertésekkel, juhokkal dolgoznak a zrt.-n belül, külső állattartók bevonásával pedig a lótenyésztés mindennapjaiba is bepillantást nyernek. A fiatalok, a gyakorlat idején a kiállítási területen lévő felújított, korszerű szálláshelyen laknak