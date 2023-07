Látványműhelyt nyitott néhány hete a makói belvárosban, a Hagymatikum fürdő szomszédságában a helybeli fafaragó, Bede Dánijel. A volt tűzoltólaktanya garázsában kapott helyet, és 150-200 alkotásán kívül azok, akik kíváncsiak rá, azt is megnézhetik, hogyan dolgozik. A hétvégi Makovecz téri rendezvények alkalmával rengeteg turista is felkeresi.

Bede Dánijelt – a különleges keresztnévre a magyarázat, hogy Szerbiából származik – először 2017-ben mutattuk be, mert a háza előtt álló odvas, pusztulóban lévő fákból figyelemre méltó műalkotásokat készített. Dolgozik hagyományos technikákkal, de láncfűrésszel is. A fa szeretetét és a kézügyességet egyébként faműves nagyapjától örökölte, és minden fogást maga kísérletezett ki, illetve az internetről lesett el. Azóta hobbija valóságos szenvedéllyé vált, még külföldi fafaragó versenyeken is részt vett, olykor figyelemre méltó eredménnyel.

Azt mondta, a Tisztes Iparért Alapítvány égisze alatt működő műhelyt nem csak látványosságnak szánja. Már most is van 3-4 fiatal, akik rendszeresen járnak oda, ellesni a fogásokat, alkotni, dogozgatni, egymástól is tanulni. A későbbiekben szándéka, hogy a faművességen kívül más régi mesterségek, kézműves szakmák otthona is legyen, szeretné felébreszteni az alkotókedvet akár az idősebb korosztályban is – ezzel akár közösséget építeni. Általában délutánonként található a látványműhelyben meg a csapat, de egyedi egyeztetés alapján máskor is.