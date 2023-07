Hatályon kívül helyezte a hódmezővásárhelyi közgyűlés az úgynevezett földadót szerdán. A helyi adónemet január 1-jétől vezette be a Márki-Zay Péter polgármestert támogató közgyűlési többség. A 4 hektár feletti területek után kellett hektáronként 10000 forintot fizetniük a földet bérbe adóknak. A földadó bevezetés ellen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ is tiltakozott, petíciót is indítottak. A kormány is támogatta ezt a törekvést, az országgyűlés július 4-én módosította a helyi adókról szóló szabályozást, ami szerint termőföldre nem vethetnek ki adót az önkormányzatok. A rendelkezés szeptember 1-jén lép életbe. Arról is döntöttek, hogy az idén befizetett összeget október 1-jéig vissza kell fizetni. Petrovics György aljegyző a szerdai közgyűlésen elmondta, a Közgazdasági Iroda és az Adócsoport a földadóval kapcsolatban 2000 határozatot adott ki 500 adózónak, eddig 25 millió forint adót szedtek be. A tervezett bevétel, a Márki-Zay Péter által a bevezetés előtt hangoztatott 80 millió forinttal szemben, 60 millió forint volt. Az aljegyző arról is beszélt, hogy gyakorolták a méltányosságot is, részletfizetést is biztosítottak. Hangsúlyozta, a beszedett adó visszafizetése óriási leterhelést jelent majd a hivatalnak.

Márki-Zay Péter azt mondta, „Hódmezővásárhelyre hivatkozva szüntetik meg a Fidesz által alkotott kivetési lehetőséget”, 135 településről kell kivezetni ezt az adónemet. Arról is beszélt, hogy Vásárhelyen 2016-ban Lázár János beszélt a földadó bevezetéséről. „Mi hozzájárultunk ahhoz, hogy ránk hivatkozva a földadót megszüntették az egész országban. Mindenki, akinek a földadóból eddig fizetési kötelezettsége volt és most már nincs, megcsókolhatja a lábunk nyomát.” Kijelentette, a bevételt a szegények között osztották ki, akik 20 ezer forinttal több támogatást kaptak volna idén, ha nem kell az önkormányzatnak visszafizetnie az eddig befolyt földadót. Benkő Zsolt önkormányzati képviselő hangsúlyozta, álságos a szegényekre hivatkozni, hiszen a város eddig is támogatta őket a földadó nélkül is.